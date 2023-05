Santos visita o Vasco fortalecido e com ataque reformulado pelo Brasileirão

O Santos superou dias turbulentos, em meio a uma série de duas derrotas e à revelação do envolvimento do zagueiro Eduardo Bauermann em um esquema de apostas, para sair fortalecido da Vila Belmiro na quarta-feira, com uma vitória por 3 a 0 sobre o Bahia. Após o resultado aplacador de ânimos, a missão do time comandado por Odair Hellmann é aproveitar o momento de confiança restabelecida para vencer o Vasco em São Januário, onde os dois times duelam pela sexta rodada do Brasileirão, domingo, às 16h.

Com sete pontos, na parte intermediária da tabela, o Santos está a apenas um ponto do Vasco, que tem seis e não vence há quatro jogos, com três empates e uma derrota. Apesar de a situação do adversário ser pior no momento, há preocupação do lado santista em razão de seu mau desempenho fora de casa.

Outro motivo de inquietação é a convivência com novos desfalques a cada rodada, embora tal fato tenha desenhado um cenário que trouxe consequências positivas. A ausência de Marcos Leonardo, convocado para disputar a Copa do Mundo Sub-20 com a seleção brasileira e liberado pelo clube, concedeu uma oportunidade no time titular ao jovem Deivid Washington, de 17 anos, destaque da vitória sobre o Bahia, com um gol e participação nos outros dois.

Ângelo vai formar o setor ofensivo do Santos com Deivid Washington e Lucas Braga Foto: Raul Baretta

“Não são todos os meninos de 17 anos que apresentam essa qualidade, frieza”, disse Odair sobre Deivid, antes de pedir que a euforia em torno do jovem seja controlada. “Temos que ter a sabedoria que ele é muito bom jogador, mas ele deu o primeiro passo. Aí todo mundo fica bajulando, você acaba entrando dentro de uma bolha. É um jovem, bom jogador, Menino da Vila, mas está no princípio da carreira”.

Até então, o ataque considerado ideal no Santos era formado por Soteldo, Marcos Leonardo e Mendoza. Nenhum deles estará em campo contra o Vasco. Soteldo está lesionado desde o final de abril e teve sua posição preenchida por Daniel Ruiz na derrota para o Newell’s Old Boys e por Lucas Braga no revés para o Cruzeiro.

Diante do Bahia, a vaga do venezuelano ficou com Ângelo, que voltou ao titular após quatro jogos no banco e foi o responsável pelo terceiro gol santista, o seu primeiro como profissional na Vila. O garoto deve seguir entre os titulares. O terceiro nome do trio ofensivo que será mandado a campo em São Januário seria Steven Mendoza, mas ele sofreu uma lesão na coxa e deve ser substituído por Lucas Braga.

Assim como o Santos, o Vasco perdeu um de seus principais jogadores para a seleção sub-20. O técnico Maurício Barbieri não contará com Andrey Santos, que defenderá o Brasil ao lado de Marcos Leonardo na Copa do Mundo disputada na Argentina. A tendência é que o paraguaio Galarza seja o escolhido para substituir a joia vascaína.

VASCO X SANTOS