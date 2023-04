Santos vive crise fora de campo e nem sequência de vitórias tira preocupação com o Brasileirão

Desmoralizado por uma sucessão de vexames dentro e fora de campo que perdura há mais de dois anos, o Santos inicia o Brasileirão 2023 mais preocupado com o rebaixamento do que com qualquer outro objetivo. Brigar pelo título é algo que não passa pela cabeça nem do santista mais otimista. A classificação para a Libertadores já seria um luxo, algo que o torcedor alvinegro não desfruta desde a oitava colocação em 2020. No começo desta temporada, o time não conseguiu se classificar entre os melhores do Paulistão.

O pessimismo do santista se justifica não apenas pelas campanhas decepcionantes nas últimas duas edições do campeonato mais importante do País. O novo elenco alvinegro, mais uma vez remodelado com a chegada de doze jogadores contratados só para este ano, já deu sinais claros da sua fragilidade no Estadual. Pela terceira temporada seguida, o time caiu na primeira fase do torneio, cujo destaque foi o Água Santa e o campeão, o Palmeiras. O Santos fez péssimas partidas e nem sem melhores jogadores, como Marcos Leonardo e Ângelo, conseguiram se impor.

Nas duas edições anteriores do Brasileirão, o Santos não passou do 10º lugar, em 2021, e do 12º, em 2022. E o fantasma do descenso rondou a Vila Belmiro durante boa parte das duas competições. Desta vez, com o retorno à elite de outros grandes clubes, como Cruzeiro, Grêmio e Vasco, sem contar o Bahia, fortalecido por sua transformação em SAF (Sociedade Anônima do Futebol), o temor dos santistas por uma queda inédita para a Série B é ainda maior. O assunto é discutido e comentado no clube.

João Paulo é um dos poucos do elenco que inspiram confiança no santista. Foto: Raul Baretta/ Santos FC

Dos doze novos “reforços”, nove já estrearam e nenhum deles fez a torcida suspirar de alegria. Desses, menos da metade pode se considerar titular. São eles, o lateral João Lucas, o zagueiro Joaquim, o volante Dodi, o meia Lucas Lima e o atacante Mendoza. O goleiro Vladimir, o zagueiro Messias, o volante Alison e o meia Daniel Ruiz são reservas, enquanto o lateral Gabriel Inocêncio, o meia Luan Dias e o atacante Bruno Mezenga ainda serão testados.

Até o técnico Odair Hellmann já é alvo da desconfiança do torcedor. Sexto treinador contratado pela atual gestão encabeçada pelo presidente Andres Rueda, no poder desde janeiro de 2021, Hellmann é criticado por indicar jogadores de baixa qualidade e por não ter sido capaz de fazer a equipe evoluir coletivamente até aqui. Ele foi contratado no fim do ano passado e participou de todo planejamento para a formação do elenco atual. Ao seu lado, o treinador tem Paulo Roberto Falcão como gerente de futebol.

SAÍDA IMINENTE

Continua após a publicidade

Como se não bastasse a limitação do elenco para o Brasileirão, o Santos corre risco iminente de perder seus dois jogadores mais valorizados na metade desta temporada. Os jovens atacantes Marcos Leonardo e Ângelo são monitorados por clubes europeus e devem ser negociados na janela internacional do meio do ano. A diretoria não esconde essa necessidade para manter as contas em dia. Tanto que Ângelo só não se transferiu para o Flamengo no mês passado por 12 milhões de euros (mais de R$ 65 milhões) porque seu estafe preferiu aguardar uma proposta do exterior. Agentes dos atletas já estiveram na Europa, em Portugal, para tratar do assunto.

Marcos Leonardo lidera o ataque do Santos, mas não vive boa fase. Foto: Raul Baretta/ Santos FC

FALSA PROMESSA

Eleito com a bandeira da responsabilidade administrativa e compromisso de recuperar a saúde financeira do Santos, Rueda avisou que os dois primeiros anos de sua gestão seriam “muito duros”. No entanto, garantiu que o clube chegaria a 2023 em condições de voltar a brigar por grandes conquistas. Mas o nível das últimas contratações e o desempenho do time no Paulistão mostraram que a promessa dificilmente será cumprida. Nada deu certo. O dinheiro ainda é curto e o elenco fraco. Lucas Limas voltou para ser “avaliado” e já é um dos principais atletas do meio de campo. Vai ficando.

Andres Rueda tem mandato questionado por falta de perspectivas positivas do time principal. Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

Além de manter aproveitamento desastroso dentro de campo, fora dele a gestão Rueda é semelhante à dos seus antecessores. A dívida total do clube permanece à beira de R$ 500 milhões, sem perspectiva de pagamento. Administrativamente, é notória a falta de planejamento e convicção nas decisões. Não foi à toa que o clube já trocou seis vezes de treinador e outras cinco de gerente de futebol. Paulo Roberto Falcão é o escolhido da vez. Sem contar as profundas reformulações de elenco promovidas a cada sequência de derrotas.

O grande projeto é fazer um novo estádio, para 30 mil pessoas, onde é a Vila Belmiro. O projeto é da construtora WTorre. Está adiantado e deve ser oficializado até o meio do ano. O Santos não gastaria nada e teria a arena para usar por um determinado tempo antes de tomar posse dela, a exemplo do que ocorre com o estádio do Palmeiras, da mesma empresa.

Continua após a publicidade

REFORÇOS DO ANO

Goleiro - Vladimir;

- Vladimir; Laterais – João Lucas e Gabriel Inocêncio;

– João Lucas e Gabriel Inocêncio; Zagueiros – Messias e Joaquim;

– Messias e Joaquim; Meias – Alison, Dodi, Lucas Lima, Daniel Ruiz e Luan Dias;

– Alison, Dodi, Lucas Lima, Daniel Ruiz e Luan Dias; Atacantes – Mendoza e Bruno Mezenga.

TABELA DO BRASILEIRÃO

Confira os jogos do Campeonato Brasileiro de 2023.