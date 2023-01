Santos x Água Santa: onde assistir, escalação das equipes, horário e arbitragem

O Santos tem decepcionado seu torcedor neste início de temporada. A equipe alvinegra tropeçou consecutivamente no Estadual e precisa se reencontrar. Nesta quarta-feira, às 21h35, mede forças com o Água Santa, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista.

Vice-líder do Grupo A, o Santos inicia a rodada em chave com empate quádruplo no número de pontos, com Botafogo, Red Bull Bragantino e Inter de Limeira. O Água Santa, por sua vez, é o lanterna do torneio, ocupando o quarto lugar do Grupo B, atrás de Mirassol, Guarani e São Paulo.

Leia também Com dúvida no ataque, Santos recebe Água Santa atrás de reabilitação no Paulistão

ONDE ASSISTIR

DATA: 25/01/2023 (quarta-feira)

HORÁRIO: 21h35

LOCAL: Vila Belmiro, em Santos (SP).

NA TV: Record, Premiere e Paulistão Play.

Santos e Água Santa se enfrentam na Vila Belmiro. Foto: Arte/ Estadão

ESCALAÇÃO DAS EQUIPES

SANTOS - João Paulo; João Lucas (Nathan), Messias, Maicon e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi e Sandry (Carabajal); Mendoza, Marcos Leonardo e Soteldo (Ângelo). Técnico: Odair Hellmann.

ÁGUA SANTA - Ygor Vinhas; Reginaldo, Rodrigo Sam, Didi e Rhuan; Thiaguinho (Cristiano), Igor Henrique e Luan Dias; Bruno Xavier, Ronald e Júnior Todinho. Técnico: Thiago Carpini.

ARBITRAGEM

Árbitra: Edina Alves Batista.

Assistente 1: Neuza Inês Back.

Assistente 2: Miguel Cataneo Ribeiro.

Quarto árbitro: Rodrigo Santos.

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Continua após a publicidade