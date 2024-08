Santos x Amazonas no Brasileirão Série B: onde assistir, horário e escalação

O retorno do meia Giuliano, recuperado de lesão na coxa direita, e o fator casa são as duas cartas que o técnico Fábio Carille têm na manga para recolocar o Santos no caminho das vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. E o primeiro desafio é neste sábado, às 16h, na Vila Viva Sorte diante do Amazonas.

PUBLICIDADE Com desempenho impecável no primeiro turno como mandante, quando venceu seus sete primeiros duelos (na derrota para o Botafogo-SP a diretoria resolveu mandar seu compromisso em Londrina), a equipe santista decepcionou nos dois compromissos recentes. Em plena Vila Belmiro, o Santos não passou de um empate com o Sport e, pior, depois perdeu para o Avaí. Agora, a dois pontos do líder Novorizontino (40), e novamente com o trunfo de atuar onde mais gosta, o Santos quer fazer valer a sintonia com “estádio e torcida” para voltar a brigar pela liderança.

Autor do gol no empate de 1 a 1 contra o Guarani, o lateral Escobar disse que o fator casa precisa ser aproveitado. “Nós jogadores nos cobramos aqui sobre isso. Em casa temos sempre que conquistar os três pontos. E contra o Amazonas não pode ser diferente”, comentou.

Santos x Amazonas se enfrentam pela Série B do Campeonato Brasileiro. Foto: Arte/ Estadão

Incomodado com o rendimento do time nas últimas partidas, Carille resolveu apostar em mudanças para fazer o time subir de rendimento. Na alteração mais significativa, ele volta contar com um importante aliado: o meia Giuliano

O jogador participou do treinamento, teve uma boa movimentação, e assume a condição de responsável pela criação da equipe no setor de meio-campo. Com o seu retorno, Serginho volta a ser opção no banco de reservas.

Mas as alterações não ficam por aí. Capitão do time, Diego Pituca também pode perder o posto para Sandry, já que o treinador quer um meio-campo mais dinâmico para acelerar o ritmo e pressionar o Amazonas.

Publicidade

O setor ofensivo também deve ter novidades. Recém-contratado, e com o nome no BID, Wendel Silva pode ganhar uma vaga ao lado de Guilherme e Otero. Júlio Furch, que não vive um grande momento, deve deixar o time titular. Na defesa, a troca acontece por motivo de cartão. JP Chermont recebeu o terceiro amarelo e em seu lugar entra Rodrigo Ferreira na lateral-direita.

Mas se o Santos entra motivado para somar pontos e tentar vislumbrar a liderança, do outro lado, o Amazonas também vive um bom momento. Em um trabalho de recuperação, a equipe adversária vem de três vitórias nos últimos quatro confrontos. O técnico Rafael Lacerda espera uma partida disputada, mas diz que seu time não vem apenas para se defender.

Com 30 pontos, e na 10ª colocação, ele coloca a parte coletiva como o ponto forte de seu elenco. “Os atletas que são os principais responsáveis pela fase que estamos vivendo dentro da competição”, comentou.

Com cinco gols em cinco partidas, Luan Silva é a grande esperança no ataque. Ele deve ter a companhia de Diego Torres no setor ofensivo neste sábado. Com dores musculares, o atacante Dentinho, ex-Corinthians, tem o seu retorno ao time adiado.

SANTOS X AMAZONAS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO SÉRIE B