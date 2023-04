Santos x América-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Santos e América-MG medem forças neste sábado, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe da Baixada ainda não venceu no torneio nacional e somou apenas um empate. Os mineiros têm situação ainda pior, perderam seus dois jogos por 3 a 0.

O Santos vive sob desconfiança mesmo com alguns resultados positivos e tenta apagar essa imagem com atuações convincentes. Já o América-MG tenta conciliar domínio e eficácia para sair da Vila com uma vitória.

SANTOS x AMÉRICA-MG

DATA : 29/04/2023 (sábado).

: 29/04/2023 (sábado). HORÁRIO : 18h30.

: 18h30. LOCAL: Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro, em Santos (SP).

Santos e América-MG se enfrentam pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

Premiere.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SANTOS - João Paulo; Nathan, Messias, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Soteldo e Marcos Leonardo.

- João Paulo; Nathan, Messias, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Soteldo e Marcos Leonardo. AMÉRICA-MG - Cavichioli; Arthur (Nino Paraíba), Maidana, Éder e Nicolas; Juninho, Alê e Benítez; Everaldo, Felipe Azevedo e Aloísio. Técnico: Vagner Mancini.

ÚLTIMOS RESULTADOS