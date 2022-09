Santos x Athletico-PR: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

O Santos tem uma importante missão nesta 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após perder três jogos consecutivos e ostentar a marca de quatro partidas sem ganhar pelo torneio nacional, a equipe alvinegra precisa voltar a somar pontos para evitar uma perigosa aproximação com a zona de rebaixamento. Para isso, é fundamental derrotar o Athletico-PR, nesta terça-feira, às 21h, na Vila Belmiro.

O Athletico-PR também não vem em uma sequência positiva, apesar da classificação para a final da Copa Libertadores. Seus últimos três jogos terminaram empatados, porém sustenta uma invencibilidade de sete partidas. No Brasileirão, os comandados de Luiz Felipe Scolari ocupam a sexta colocação (44 pontos), já o Santos é o modesto 12º colocado (34).

Santos e Athletico-PR se enfrentam nesta terça-feira na Vila.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Santos e Athletico-PR acontece nesta terça-feira, às 21h, na Vila Belmiro, na Baixada Santista.

ONDE ASSISTIR

A partida entre alvinegros e rubro-negros terá transmissão do SporTV (tv fechada) e do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SANTOS - João Paulo; Nathan, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Vinícius Zanocelo e Carlos Sánchez; Ângelo, Luan (Lucas Braga) e Marcos Leonardo. Técnico: Orlando Ribeiro (interino).

ATHLETICO-PR - Bento; Khellven, Thiago Heleno, Matheus Felipe e Nico Hernández; Fernandinho, Alex Santana e David Terans; Vitinho, Vitor Roque e Rômulo. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

QUEM APITA?

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Assistente 1: Luanderson Lima dos Santos (BA)

Assistente 2: Thiaggo Americano Labes (SC)

Quarto árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de derrota para o rival Palmeiras em clássico, no Allianz Parque, por 1 a 0. Já o Athletico-PR empatou diante de seus torcedores por 2 a 2 com o Cuiabá.