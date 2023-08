Santos x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Santos recebe o Athletico-PR pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado, 5, na Vila Belmiro. Enquanto o time do Paraná busca se aproximar da zona de classificação para a Libertadores, o Santos vive um momento adverso. Apenas dois pontos acima do Z4, o clube paulista teve a saída do coordenador técnico, Falcão, após acusação de importunação sexual.

O time treinado por Paulo Turra não deve ter grandes mudanças. Nova contratação, o meia Nonato foi apresentado, mas não treinou o elenco. A grande novidade da equipe deve ser o zagueiro João Basso. O jogador, que pode formar dupla com Alex, foi anunciado e apresentado nesta semana. Logo em seguida, apareceu no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF. Mesmo com pouco tempo de casa, já deve estrear direto como titular, em sua primeira oportunidade pelo novo time.

Do outro lado, o Athletico-PR deve ter uma escalação alternativa. Isso por causa das oitavas de final da Libertadores na terça-feira, 8, diante do Bolívar. Na ida, o Furacão perdeu por 3 a 1, em La Paz. Assim, o Athletico precisa vencer por três gols para avançar direto.

Santos x Athletico-PR Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Santos (SP)

Santos (SP) ESTÁDIO: Vila Belmiro.

Vila Belmiro. DATA: 05/08/2023 (sábado).

05/08/2023 (sábado). HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere (Pay-per-view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SANTOS : João Paulo; Gabriel Inocêncio (João Lucas), Joaquim, João Basso (Alex) e Dodô; Rodrigo Fernández, Dodi, Jean Lucas e Lucas Lima; Mendoza e Marcos Leonardo. Técnico : Paulo Turra.

: João Paulo; Gabriel Inocêncio (João Lucas), Joaquim, João Basso (Alex) e Dodô; Rodrigo Fernández, Dodi, Jean Lucas e Lucas Lima; Mendoza e Marcos Leonardo. : Paulo Turra. ATHLETICO-PR: Bento; Madson, Zé Ivaldo, Thiago Heleno (Matheus Felipe) e Esquivel; Hugo Moura, Erick e Vitor Bueno; Cuello, Canobbio e Vitor Roque. Técnico: Wesley Carvalho.

ÚLTIMOS RESULTADOS: