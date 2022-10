Santos x Atlético-MG: onde assistir, escalação das equipes, horário e arbitragem

Continua após a publicidade

Santos e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece na Vila Belmiro, onde a equipe da Baixada tem ótimo retrospecto diante do rival mineiro. Os rivais alvinegros não vivem bom momento e se vêm distantes dos seus objetivos iniciais no torneio nacional.

O time paulista tem como missão encurtar a distância para o G-8 em busca de uma vaga na próxima edição da Libertadores. Os comandados de Cuca, afastados da luta pelo título, ficaram relegados à briga por um posto na fase de grupos do torneio continental.

Leia também Por que Robinho não pode ser extraditado? Entenda o que diz a lei brasileira

Santos e Atlético-MG medem forças nesta quarta-feira na Vila

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Santos e Atlético-MG acontece nesta quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, em Santos.

ONDE ASSISTIR

O duelo alvinegro terá transmissão da Globo (tv aberta) e do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os movimentos em tempo real.

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SANTOS - João Paulo; Nathan, Luiz Felipe, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Carlos Sánchez e Luan (Zanocelo); Ângelo, Soteldo e Marcos Leonardo. Técnico: Orlando Ribeiro.

ATLÉTICO-MG - Ederson; Guga, Junior Alonso, Nathan Silva e Rubens; Otávio, Allan e Zaracho; Hulk, Pavon e Ademir (Eduardo Sasha). Técnico: Cuca.

QUEM APITA?

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)

Assistente 1: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

Assistente 2: Michael Correia (RJ)

Quarto árbitro: João Vitor Gobi (SP)

VAR: Wagner Reway (PB)

AVAR: Cleriston Clay Barreto Rios (SE)

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de derrota mínima, por 1 a 0, para o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre. Já o Atlético-MG ganhou do Fluminense, por 2 a 0, no Mineirão e encerrou um longo jejum como mandante.