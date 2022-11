Santos x Avaí: onde assistir, escalação das equipes, horário e arbitragem

Publicidade

Santos e Avaí se enfrentam neste sábado, às 16h30, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece na Arena Barueri. A equipe alvinegra ainda sonha com uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores e para alcançar seu objetivo precisará bater o quase rebaixado Avaí, vice-lanterna do torneio nacional. Os comandados de Orlando Ribeiro querem encantar para ganhar fôlego na reta final e desbancar fortes concorrentes.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Santos e Avaí acontece neste sábado, às 16h30, na Arena Barueri, na região metropolitana de São Paulo.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

Santos enfrenta o Avaí na Arena Barueri

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SANTOS - João Paulo; Madson, Eduardo Bauermann, Maicon (Luiz Felipe) e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Camacho e Bruno Oliveira (Carabajal); Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Técnico: Orlando Ribeiro.

AVAÍ - Vladimir; Kevin, Raniele, Rafael Vaz e Natanael; Lucas Ventura, Bruno Silva e Eduardo; Renato, Rômulo e Muriqui (Pablo Dyego). Técnico: Marquinhos Santos.

QUEM APITA?

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistente 1: Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa-GO)

Assistente 2: Jean Marcio dos Santos (RN)

Quarto árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

AVAR: Flavio Gomes Barroca (RN)

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de vitória, fora de casa, diante do Atlético Goianiense, por 3 a 2. Já o Avaí perdeu na Ressacada para o Red Bull Bragantino, por 2 a 1.