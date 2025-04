Em seu segundo jogo no Campeonato Brasileiro, o Santos do técnico Pedro Caixinha entra em campo neste domingo, às 20h30, na Vila Belmiro, disposto a fazer do Bahia a sua primeira vítima na competição. Após ser batido na estreia para o Vasco, no Rio, a vitória ganha importância por dois aspectos: afastar qualquer tipo de desconfiança da torcida com um novo tropeço e iniciar uma série de resultados positivos na competição no retorno do clube à elite do futebol nacional.

PUBLICIDADE A expectativa da torcida por ver Neymar em campo deve ficar para a próxima rodada, no jogo com o Fluminense. Nesta sexta, o camisa 10 até participou de um treino com bola, mas pelo planejamento da comissão técnica, ele ainda não está pronto. Caixinha, então, aproveitou o tempo livre para testar algumas formações táticas, fazer experiências e também treinar jogadas ensaiadas. A boa notícia ficou por conta do retorno do venezuelano Soteldo. Com dores no músculo adutor da perna direita, ele foi vetado na véspera do encontro com o Vasco. Recuperado, ele trabalhou com o elenco e aumentou as opções ofensivas de Caixinha, que pode usá-lo tanto na armação como atuando aberto pelas extremas.

Santos x Bahia no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação Foto: Arte/Estadão

E pelo fato de atuar em casa, a atenção do comandante português é justamente aumentar a agressividade da equipe. Contratado junto ao Bahia, o meia Thaciano não está confirmado entre os titulares, mas pode ser uma surpresa. Durante a semana, ele comentou o espírito do grupo e a necessidade que o time tem de anotar os seus primeiros pontos no Brasileiro.

“A cada ano que passa, o campeonato fica mais competitivo. Por isso temos de vencer os nossos jogos em casa para brigar sempre lá em cima”, afirmou o meia. Artilheiro do time no Campeonato Paulista, Guilherme deve ter a companhia de Tiquinho Soares na frente. Autor do gol santista no revés diante do Vasco, Barreal também briga por um lugar na frente.

Apostando numa marcação por pressão desde a saída de bola, Caixinha espera forçar os erros no campo do adversário e, assim, aumentar as chances de movimentar o marcador. Para isso, o comandante usou os trabalhos da semana para deixar o time compacto entre os setores de defesa, meio-campo e ataque.

Após o empate com o Corinthians em Salvador, o Bahia chega à Vila Belmiro respaldado pela boa atuação da equipe. Conhecedor da Vila Belmiro, o ex-goleiro são-paulino Rogério Ceni chega com uma proposta de toque de bola, mas com cuidados a tomar.

Ciente da pressão que os anfitriões devem exercer, o treinador tem dois trunfos. A experiência de Everton Ribeiro no meio-campo, aliada à boa fase de Jean Lucas, e velocidade do atacante Ademir, que deve servir como válvula de escape para os visitantes.

SANTOS x BAHIA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO:

DATA : 06/04/2025.

: 06/04/2025. HORÁRIO : 20h30 (horário de Brasília).

: 20h30 (horário de Brasília). LOCAL: Vila Viva Sorte (Vila Belmiro).

ONDE ASSISTIR SANTOS x BAHIA AO VIVO:

SporTV (TV fechada).

(TV fechada). Premiere (pay-per-view).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SANTOS:

SANTOS - Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Soteldo; Rollheiser (Thaciano), Guilherme e Tiquinho Soares (Barreal). Técnico: Pedro Caixinha.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BAHIA:

BAHIA - Ronaldo; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

