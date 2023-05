Santos x Bahia: onde assistir, horário e escalação das equipes

Buscando acabar com mais um momento instável na temporada, o Santos recebe o Bahia, na Vila Belmiro, nesta quarta-feira (10) pela quinta rodada do Brasileirão. Para o duelo, o técnico Odair Hellmann não poderá contar com Marcos Leonardo, que está com a seleção brasileira sub-20 na preparação para o Mundial da categoria.

Com quatro pontos após quatro rodadas, o Santos está na 14ª posição e já busca pontuar para se manter longe da zona de rebaixamento. Já o Bahia está com seis e vem de duas vitórias seguidas no Brasileirão, uma como visitante e uma em casa.

SANTOS X BAHIA

DATA: 10/05/2023.

10/05/2023. HORÁRIO: 19h .

19h LOCAL: Vila Belmiro.

ONDE ASSISTIR

Premiere (Pay-per-view).

ESCALAÇÕES

SANTOS - João Paulo; Nathan, Messias, Maicon (Joaquim) e Lucas Pires; Camacho, Dodi e Lucas Lima; Lucas Braga (Lucas Barbosa), Mendoza e Deivid (Bruno Mezenga). Técnico: Odair Helllmann.

João Paulo; Nathan, Messias, Maicon (Joaquim) e Lucas Pires; Camacho, Dodi e Lucas Lima; Lucas Braga (Lucas Barbosa), Mendoza e Deivid (Bruno Mezenga). Técnico: Odair Helllmann. BAHIA - Marcos; Rezende, David Duarte e Kanu; Cicinho (Ademir), Yago (Acevedo), Thaciano, Cauly e Matheus Bahia; Gabriel Teixeira e Arthur Sales. Técnico: Renato Paiva.

QUEM APITA?

Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

ÚLTIMOS RESULTADOS