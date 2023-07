Santos encara o líder Botafogo e tenta validar esforços de reconstrução

O Santos está tentando se reconstruir. Afastou jogadores, foi ao mercado e ainda dá os primeiros passos na tentativa de mostrar que tal postura pode o colocar em um caminho menos tortuoso. Provar isso na 16ª rodada do Brasileirão, contudo, vai ser bem difícil, pois o adversário da equipe santista é o líder Botafogo, em jogo marcado para as 16 horas de domingo, na Vila Belmiro. Mais uma vez, o estádio estará com os portões fechados em razão da punição aplicada após a confusão no clássico com o Corinthians.

A disparidade das situações vividas pelas duas equipes é assustadora para os santistas. Dono de apenas 16 pontos, o time paulista venceu apenas um jogo dos últimos 14 que disputou. A única vitória foi um 4 a 3 sobre o Goiás, parte de uma sequência que escancarou a fragilidade defensiva da equipe, em meio a derrotas por 3 a 0 para o Cuiabá e por 4 a 1 para o São Paulo. São dez gols sofridos em três partidas.

O Botafogo, por sua vez, perdeu apenas um jogo dos últimos 15 e vive uma série de 10 partidas sem derrota na temporada. Nenhum time foi capaz de derrotar os botafoguenses desde o triunfo por 1 a 0 aplicado pelo Athletico-PR na nona rodada do Brasileirão. Dessa forma, a equipe carioca entra na 16ª rodada como líder isolada, com 39 pontos.

Paulo Turra tenta fazer o Santos voltar a vencer na temporada Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Diante de números tão bons do adversário, o Santos espera ao menos dar sinais de evolução com novos jogadores em campo. O lateral-esquerdo Dodô, que estreou contra o São Paulo, fará apenas sua segunda partida e a expectativa é que já esteja melhor adaptado após mais uma semana livre.

Neste final de semana, o estreante será Jean Lucas, que, assim como Dodô, voltou para a sua segunda passagem pelo clube santista. Após recusar uma proposta do Flamengo para voltar ao CT Rei Pelé, o volante de 25 anos foi apresentado na quarta-feira, teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta e deve começar como titular no 4-4-2 que será armado pelo treinador Paulo Turra.

“Quando apareceu o Santos, eu pedi para dar uma segurada com o Flamengo que a gente iria dar prioridade ao Santos. O motivo é esse carinho que eu tenho, essa identidade com o clube”, disse Jean Lucas. “Me sinto um menino da Vila, os torcedores me abraçaram, invadiram as minhas redes sociais. Fico muito feliz com o carinho de todos, fui muito bem recebido no clube, pelos jogadores, pelas pessoas que trabalham lá”, completou.

O reformulado time paulista irá encontrar um adversário que, embora sólido, passa por um período de adaptação ao novo comando técnico. Após atraso para ser regularizado, o português Bruno Lage ficou pela primeira vez no banco de reservas apenas na última quarta, escalou um time alternativo e viu o Botafogo empatar por 1 a 1 com o Patronato, na rodada de volta dos playoffs por vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A classificação veio, pois o time venceu por 2 a 0 no jogo de ida, no Rio.

Ainda se habituando ao futebol brasileiro, onde substituiu o compatriota Luis Castro, que aceitou uma proposta do Al-Nassr, Lage está começando a conhecer seus adversários. “Claro que ainda precisa entender o jeito de jogar do Santos. Mas vamos em busca de uma vitória, pois os jogadores do Botafogo só pensam em ganhar seus jogos. Com união e trabalho, as palavras que mais ouço neste grupo, podemos atingir esse objetivo”, afirmou depois da classificação na Sul-Americana.

O treinador português não poderá usar Victor Costa diante dos santistas, pois o zagueiro está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Luis Segovia, até então substituto imediato, foi emprestado ao RWD Molenbeek, time belga do qual o dono da SAF botafoguense John Textor também é acionista. Por isso, a vaga deve ficar com Philipe Sampaio

Poupados no jogo anterior, o goleiro Lucas Perri, o lateral-esquerdo Marçal, o volante Marlon Freitas e os atacantes Júnior Santos e Tiquinho Soares devem voltar ao time titular. Lage ainda deve ter Victor Sá e Matheus Nascimento, recuperados de lesão, disponíveis no banco de reservas. O meia Eduardo, que também foi poupado contra o Patronato, sentiu um desconforto muscular no treino de sexta e virou dúvida. Com isso, a posição deve ficar com Gustavo Sauer ou Diego Hernández.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X BOTAFOGO