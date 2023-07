Santos x Botafogo: onde assistir, horário e escalação das equipes

A Vila Belmiro reserva um clássico alvinegro neste domingo, 23: Santos e Botafogo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro em momentos bem distintos. Os paulistas, em uma fase de mais derrotas que vitórias, querem se recuperar na tabela e espantar a zona de rebaixamento. Os cariocas, por outro lado, estão disparados na liderança e buscam manter a vantagem.

Paulo Turra terá que lidar com os desfalques de Alison e Felipe Jonatan, lesionados, mas também contará com alguns retornos. Já o Botafogo terá a estreia de Bruno Lage no comando da equipe, que, de cara, terá que mostrar serviço e superar ausências de nomes importantes, como as Victor Cuesta, machucado, e Patrick de Paula, suspenso. Eduardo, com desconforto muscular, é dúvida.

Veja onde assistir Santos x Botafogo ao vivo pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Santos (SP).

: Santos (SP). ESTÁDIO : Vila Belmiro.

: Vila Belmiro. DATA : 23/07/2023 (domingo).

: 23/07/2023 (domingo). HORÁRIO: 16h00 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Globo (TV aberta).

Premiere (Pay-per-view).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SANTOS : João Paulo; João Lucas, Joaquim, Messias e Dodô; Lucas Lima, Dodi e Rodrigo Fernandez; Mendoza, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Técnico : Paulo Turra.

: João Paulo; João Lucas, Joaquim, Messias e Dodô; Lucas Lima, Dodi e Rodrigo Fernandez; Mendoza, Marcos Leonardo e Lucas Braga. : Paulo Turra. BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Plácido, Philipe Sampaio, Adryelson e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Diego Hernández (Gustavo Sauer); Júnior Santos, Tiquinho Soares e Luis Henrique. Técnico: Bruno Lage.

ÚLTIMOS RESULTADOS