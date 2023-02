Santos x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Santos e Corinthians jogam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), em São Paulo, pela décima primeira rodada do Campeonato Paulista. O duelo coloca frente a frente duas equipes com objetivos diferentes. O time santista quer entrar na zona de classificação para o mata-mata do estadual e os corinthianos buscam ter a melhor campanha do estadual.

ONDE ASSISTIR SANTOS X CORINTHIANS

Santos x Corinthians terá transmissão da Record, na Tv aberta, Paulistão Play, streaming e no Premiere, na Tv por assinatura. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h (horário de Brasília) em São Paulo.

Arte/Estadão Foto: Arte/Estadão

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Continua após a publicidade

Santos: João Paulo, João Lucas, Maicon, Joaquim, Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Ângelo, Mendoza e Marcos Leonardo. Técnico: Odair Hellmann.

Corinthians: Cássio, Fágner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Roni, Giuliano, Renato Augusto e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Lázaro.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O último clássico da primeira fase do Paulistão coloca frente a frente dois times em situações opostas. Após mais um começo de temporada ruim, o Santos chegou a flertar com o rebaixamento e, depois de um empate com o Santo André e uma goleada na Portuguesa, busca se classificar para as quartas de final. Já o Corinthians teve um começo de temporada bom e, depois de empatar com o Palmeiras e vencer o Mirassol, busca ser o melhor time de toda a primeira fase.