Santos x Corinthians: onde assistir, horário, escalação das equipes e arbitragem

Santos e Corinthians se enfrentam neste sábado, às 19h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico terá transmissão do Premiere (Pay-per-view) e o Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Na décima segunda posição do torneio, com 43 pontos, o Santos chega para o clássico embalado por duas vitórias consecutivas e mantém vivo o sonho de conquistar uma vaga para a Libertadores. A diferença de pontos da equipe da Vila Belmiro para o América-MG, primeira na zona de classificação, é de apenas dois pontos.

Já o Corinthians chega para o confronto após a sofrida derrota na final da Copa do Brasil, em que foi derrotado pelo Flamengo. Com isso, o único campeonato que resta para os comandados de Vítor Pereira é o Brasileirão e a equipe é a quinta colocada, com 54 pontos, e briga para voltar ao G-4 e carimbar uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores.

Equipes se enfrentam neste sábado, às 19h (horário de Brasília).

Onde assistir?

O clássico será transmitido pelo Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Horário e local

O clássico acontece às 19h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, no litoral paulista.

Escalação provável

SANTOS: João Paulo; Nathan (Madson), Luiz Felipe, Alex e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Camacho e Ed Carlos; Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo (Lucas Barbosa). Técnico: Orlando Ribeiro.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner (Rafael Ramos), Gil, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto e Renato Augusto (Giuliano); Gustavo Mosquito, Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira.

Quem apita?

Arbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA-SP).

Assistente 1: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa-SP)

Assistente 2: Alex Ang RIbeiro (SP)

Quarto árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

AVAR: Amanda Pinto Matias (SP)

Últimos resultados

Na última rodada do Brasileirão, o Santos visitou o Red Bull Bragantino e venceu por 2 a 0. O Corinthians, por sua vez, disputou a final da Copa do Brasil, empatou em 1 a 1, mas acabou derrotado pelo Flamengo nos pênaltis.