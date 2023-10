Santos x Coritiba: onde assistir, horário e escalação das equipes

Esfacelado após ser massacrado pelo Internacional, por 7 a 1, domingo, em Porto Alegre, o Santos não pensa em outro resultado que não seja uma vitória, nesta quinta-feira, às 21h30, no Vila Belmiro, diante do Coritiba. Bater o adversário paranaense, entre os piores e virtualmente rebaixado, é uma obrigação para o time alvinegro,com 30 pontos, na luta para fugir da zona da degola.

Os jogadores e a comissão técnica sabem que este duelo, em caso de um novo tropeço, poderá tornar o ambiente insuportável, com o fim do apoio dos torcedores, que foram representados por integrantes da Torcida Jovem na segunda-feira, no CT Rei Pelé. Na oportunidade, considerou-se o resultado no Sul um ‘vexame’, mas foi prometida a manutenção do suporte vindo das arquibancadas.

Para esta “decisão”, o técnico Marcelo Fernandes deverá ter à disposição o que tem de melhor no elenco. O goleiro João Paulo, o meio-campista Jean Lucas e o atacante Soteldo, que cumpriram suspensão diante do Inter, estão à disposição, treinaram durante a semana e vão estar em campo.

Santos e Coritiba se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Arte/Estadão

SANTOS X CORITIBA: DATA, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 26/10 (quinta-feira).

HORÁRIO: 21h30 (horário de Brasília).

LOCAL: Vila Belmiro, em Santos, São Paulo.

ONDE ASSISTIR SANTOS X CORITIBA AO VIVO

SporTV (TV fechada).

Premiere (pay-per-view).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE SANTOS E CORITIBA

SANTOS : João Paulo; Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Tomás Rincón, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Soteldo e Marcos Leonardo. Técnico : Marcelo Fernandes.

: João Paulo; Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Tomás Rincón, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Soteldo e Marcos Leonardo. : Marcelo Fernandes. CORITIBA: Gabriel; Natanael, Henrique, Jean Pedroso e Victor Luis; Willian Farias, Matheus Bianqui e Sebastián Gómez; Marcelino Moreno, Slimani e Robson. Técnico: Thiago Kosloski.

