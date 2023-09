Santos x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações das equipes

Santos e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do canal Premiere e também pode ser acompanhada no tempo real do Estadão.

O Santos busca voltar a vencer depois de duas derrotas fora de casa para Atléitco e América-MG. O time comandado por Diego Aguirre abre a zona de rebaixamento, com 21 pontos, e uma vitória pode tirar a equipe momentaneamente do Z-4.

Por sua vez, o Cruzeiro não vence há oito partidas e aposta no fator casa para voltar a vencer. Na 13ª posição, com 26 pontos, o time mineiro terá o técnico Zé Ricardo pela primeira vez à beira do gramado.

Cruzeiro e Santos se enfrentam nesta quinta-feira pelo Brasileirão Foto: Arte/Estad

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Santos, em São Paulo.

ESTÁDIO: Vila Belmiro.

DATA: 14/09/2023 (quinta-feira).

HORÁRIO: 19h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Continua após a publicidade

Premiere (pay-per-view);

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Lucas Silva e Mateus Vital (Machado); Arthur Gomes, Bruno Rodrigues (Wesley) e Gilberto. Técnico: Zé Ricardo.

Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Lucas Silva e Mateus Vital (Machado); Arthur Gomes, Bruno Rodrigues (Wesley) e Gilberto. Zé Ricardo. SANTOS: João Paulo; Joaquim (Júnior Caiçara), João Basso, Messias e Dodô; Rodrigo Fernández, Jean Lucas e Nonato (Lucas Lima); Lucas Braga, Mendoza e Marcos Leonardo. Técnico: Diego Aguirre.

ÚLTIMOS RESULTADOS