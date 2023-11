Santos x Cuiabá: onde assistir, horário e escalação das equipes

O time do Santos sabe que os três pontos são obrigatórios, nesta segunda-feira, diante do Cuiabá, às 21 horas, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na luta contra o rebaixamento, o time do técnico Marcelo Fernandes vai ter na sequência seis partidas e das quais quatro contra adversários que estão na briga por vagas na Copa Libertadores (Botafogo, Fluminense, Athletico-PR e Fortaleza).

Como ponto positivo, a equipe terá o retorno de Marcos Leonardo, suspenso na vitória sobre o Flamengo, em Brasília. O atacante está em boa fase e tem feitos gols importantes para ajudar a equipe a se afastar das últimas colocações. Um dos artilheiros do Brasileirão, com 13 gols, o atleta treinou normalmente nos últimos dias, apesar de um incômodo no joelho.

Marcelo Fernandes tentou evitar euforia após a sensacional vitória, de virada, sobre o Flamengo, no meio de semana, mas destacou o que considera essencial para o time continuar a acumular bons resultados nesta reta final do Brasileirão.

Santos quer manter a boa fase diante do Cuiabá. Foto: Arte/Estadão

O treinador não poderá contar com Lucas Braga, expulso quando estava no banco de reservas no jogo contra o Flamengo. Seu substituto deverá ser João Lucas. Desta forma, o treinador deve manter o time no esquema 4-4-2.

O técnico António Oliveira vai poder contar com o retorno do capitão Walter à meta do Cuiabá. Em compensação, Raniele, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Lucas Mineiro, machucado, estão fora da partida. Fernando Sobral, Ronald e Filipe Augusto disputam as vagas na equipe.

SANTOS x CUIABÁ: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO:

LOCAL : Santos, São Paulo.

: Santos, São Paulo. ESTÁDIO : Vila Belmiro.

: Vila Belmiro. DATA : 06/11/2023.

: 06/11/2023. HORÁRIO: 21 horas (horário Brasília).

ONDE ASSISTIR SANTOS x CUIABÁ AO VIVO:

Premiere (TV fechada).

ESCALAÇÕES DE SANTOS E CUIABÁ:

SANTOS - João Paulo, Messias, Joaquim e Dodô; João Lucas, Tomás Rincón, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Soteldo e Marcos Leonardo. Técnico : Marcelo Fernandes.

- João Paulo, Messias, Joaquim e Dodô; João Lucas, Tomás Rincón, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Soteldo e Marcos Leonardo. : Marcelo Fernandes. CUIABÁ - Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Fernando Sobral, Ronald (Filipe Augusto) e Denilson; Clayson, Pitta e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE SANTOS E CUIABÁ: