Santos x Ferroviária: onde assistir, escalação das equipes, horário e arbitragem

Santos e Ferroviária vivem má fase. Tropeços no início do Campeonato Paulista provocaram críticas da torcida alvinegra e demissão de treinador no time de Araraquara. Neste sábado, os times se enfrentam em busca de tranquilidade para a sequência do Estadual.

TUDO SOBRE SANTOS X FERROVIÁRIA

DATA: 28/01/2023 (Sábado)

HORÁRIO: 18h30.

LOCAL: Estádio do Canindé (São Paulo).

ONDE ASSISTIR: TNT e HBO Max.

Santos e Ferroviária se enfrentam no Canindé neste sábado. Foto: Arte/Estadão

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SANTOS - João Paulo; João Lucas, Messias, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Sandry (Dodi) e Carabajal; Soteldo, Marcos Leonardo e Mendoza (Ângelo). Técnico: Odair Hellmann.

FERROVIÁRIA - Saulo; Bernardo, Léo Santos, Matheus Lucas e Tito; Pablo (Thomaz), Matheus Galdezani, Rafael Costa e Álvaro; John Kennedy e Douglas Coutinho. Técnico: Elano Blumer.

QUEM APITA?

ÁRBITRO: Flávio Rodrigues de Souza.

ASSISTENTE 1: Alex Ang Ribeiro.

ASSISTENTE 2: Ítalo Magno de Paula.

QUARTO ÁRBITRO: Ilbert Estevam da Silva.

VAR: Adriano de Assis Miranda.

ÚLTIMOS RESULTADOS NO PAULISTÃO

25/01/2023 - Santos 0 x 0 Água Santa - Vila Belmiro

25/01/2023 - Red Bull Bragantino 2 x 0 Ferroviária - Nabi Abi Chedid

