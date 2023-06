Pressionado, sem o apoio de sua torcida e com estreia de técnico novo, o Santos entra em campo neste domingo, na Vila Belmiro, contra um dos adversários mais perigosos do Campeonato Brasileiro: o Flamengo de Jorge Sampaoli. A bola rola às 18h30 (horário de Brasília) pela 12ª rodada.

A Vila Belmiro, que costuma ser um ponto forte da equipe contra seus adversários, estará de portões fechados devido à punição de 30 dias que a equipe sofreu após jogar sinalizadores em campo no clássico com o Corinthians. O rival carioca, por outro lado, terá a volta de Gabigol, que tem um ótimo retrospecto contra o clube que o formou. Desde 2019, foram oito encontros, com seis vitórias e duas derrotas.

Santos x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes. Foto: Arte/ Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Santos.

ESTÁDIO: Vila Belmiro.

DATA: 25 de junho de 2023.

HORÁRIO: 18h30 (Horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere (TV Fechada).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

SANTOS - João Paulo; João Lucas, Joaquim, Messias e Gabriel Inocêncio (Lucas Pires); Dodi, Lucas Fernández, Lucas Lima (Camacho) e Soteldo; Mendoza e Marcos Leonardo. Técnico : Paulo Turra.

- João Paulo; João Lucas, Joaquim, Messias e Gabriel Inocêncio (Lucas Pires); Dodi, Lucas Fernández, Lucas Lima (Camacho) e Soteldo; Mendoza e Marcos Leonardo. : Paulo Turra. FLAMENGO - Matheus Cunha; Wesley, David Luiz (Léo Pereira), Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro (Pulgar) e Arrascaeta; Pedro e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

ÚLTIMOS RESULTADOS: