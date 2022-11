Santos x Fortaleza: onde assistir, horário, escalação das equipes e arbitragem

Publicidade

Com ânimos e pretensões bem diferentes, Santos e Fortaleza se enfrentam neste domingo, 13, às 16h, na Vila Belmiro. Com 47 pontos, o time da Baixada Santista não poderá mais alcançar o G-8, e tentará fazer um último jogo digno diante da torcida na tentativa de amenizar o desânimo provocado pelas últimas partidas ruins — empate contra o Avaí e derrota para o Botafogo. O Fortaleza, por sua vez, segue na briga para conseguir uma vaga na Pré-Libertadores, um objetivo completamente inesperado e imprevisível para uma equipe que passou quase metade do campeonato turno na zona do rebaixamento.

Santos e Fortaleza se enfrentam pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro de 2022.

HORÁRIO E LOCAL:

O jogo entre Santos e Fortaleza será realizado neste domingo, 13, às 16h. O palco do jogo será na Vila Belmiro, em Santos.

ONDE ASSISTIR:

A partida terá transmissão do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

SANTOS -. João Paulo; Nathan, Maicon, Jair Cunha e Lucas Pires; Camacho, Rodrigo Fernández, Carabajal e Lucas Barbosa; Angelo e Marcos Leonardo. Técnico: Orlando Ribeiro.

FORTALEZA - Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Benevenuto e Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Caio Alexandre e Otero; Pedro Rocha, Moisés e Thiago Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

QUEM APITA:

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (FIFA-RJ)

Assistente 1: Luiz Claudio Regazone (RJ)

Assistente 2: Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

Quarto árbitro: Salim Fende Chavez (SP)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (VAR-FIFA)

AVAR: Philip Georg Bennett

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na quarta-feira, 9, o Fortaleza goleou o Bragantino no Castelão por 6 a 0, e o Santos foi derrotado pelo Botafogo, no Nilton Santos, por 3 a 0, na quinta-feira.