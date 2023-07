Sem torcida, Santos enfrenta Goiás em último jogo antes de cumprir punição longe da Vila

Sem vencer há 12 jogos na temporada, o Santos continua sua jornada espinhosa às 11 horas deste domingo, na Vila Belmiro, onde recebe o Goiás com os portões fechados para a torcida, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O jogo, válido pela 14ª rodada do Brasileirão, será o último antes do início do período de uma nova punição ao clube alvinegro, que terá de jogar os próximos seis jogos como mandante a 150 quilômetros de seu estádio.

A decisão judicial torna ainda mais dramática a situação da equipe do litoral paulista, dona de 13 pontos no campeonato nacional, apenas dois a mais que o Goiás, um dos atuais integrantes da zona de rebaixamento.

As penas foram divulgadas na última sexta-feira para punir o time pela confusão desencadeada no clássico com o Corinthians, dia 21 de junho. Na ocasião, torcedores atiraram fogos de artifício em direção ao goleiro Cássio e depois contra os próprios jogadores santistas. O STJD determinou oito jogos de punição, e a partida sem torcida contra o Flamengo, há duas semanas, já contou para o cumprimento.

Santos busca encerrar série de 12 jogos sem vencer neste domingo contra o Goiás Foto: Raul Barretta/Santos FC

A determinação de jogar longe da Vila não será aplicada diante do Goiás porque o clube não teria tempo o suficiente para levar a partida para outro estádio, mas os portões estarão fechados. A sanção completa, portanto, será cumprida contra Botafogo, Athletico-PR, Grêmio, Cruzeiro, Vasco e Red Bull Bragantino, próximos jogos da equipe como mandante. O clube ainda pode recorrer.

Enquanto a diretoria lida com este grande problema, o técnico Paulo Turra tenta amenizar o cenário desesperador dentro de campo. Após fazer uma limpa no elenco em seus primeiros dias no CT Rei Pelé - afastou Daniel Ruiz, Lucas Pires, Ivonei, Ed Carlos, Soteldo e Nathan -, teve uma semana cheia para preparar o time e fazer testes.

A novidade deste domingo pode ser a escalação de Lucas Braga, que ficou mais de um mês fora por causa de uma lesão na coxa sofrida no final de maio e voltou a jogar no segundo tempo da derrota por 3 a 0 para o Cuiabá, no domingo passado. Isso envolve a mudança do esquema 4-4-2 para o 4-3-3 e a saída de Luan Dias do time titular.

Até agora, o Santos apenas afastou atletas e não trouxe reforços, diferentemente do Goiás, que deve entrar em campo na Vila Belmiro com jogadores recém-contratados. Anunciados nesta semana, o atacante Anderson Oliveira, vindo do Portimonense, de Portugal, e o meia Luis Oyama (ex-RWD Molenbeek, da segunda divisão belga) devem ser titulares. O centroavante João Magno, que estava no Dudelange, de Luxemburgo, deve ficar no banco.

Embora abaixo dos santistas na tabela, o time goiano vive uma série menos dramática que a do adversário na temporada. Antes de perder para o Coritiba por 2 a 1 pelo Brasileirão, venceu o Santa Fe por 2 a 1 na Copa Sul-Americana e está vivo na competição, da qual o Santos já foi eliminado.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X GOIÁS

SANTOS - João Paulo; João Lucas, Joaquim, Messias e Kevyson; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Técnico: Paulo Turra.

GOIÁS - Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Luís Oyama, Morelli e Matheusinho (Palacios); Matheus Peixoto e Anderson Oliveira. Técnico: Armando Evangelista.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araujo (Fifa-RJ)

HORÁRIO - 11 horas.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).