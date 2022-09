Santos x Goiás: escalações prováveis, onde assistir, horário e arbitragem

O Santos encara o Goiás nesta segunda-feira, às 20h, na Vila Belmiro, em duelo que fecha a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão do SporTV e do canal Premiere, por meio do pay per view. As duas equipes têm se recuperado na competição e lutam para se aproximar do G-6 nacional.

O alvinegro perdeu somente uma partida nas últimas sete rodadas e parece ter encaixado seu jogo com o técnico Lisca. O clube vem de uma vitória no clássico contra o São Paulo, em casa, e um empate diante do Cuiabá, fora. Uma vitória neste confronto e o sonho de uma vaga na próxima Libertadores vai ficando mais concreto.

Santos e Goiás fazem confronto direto no meio de tabela do Brasileirão Foto: Arte/Estadão

O esmeraldino busca engatar a sua terceira vitória consecutiva no Brasileirão. O time de Jair Ventura só perdeu para o líder Palmeiras nas últimas seis rodadas e pode ultrapassar o Santos em caso de vitória na Vila Belmiro.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Santos e Goiás está marcada para a noite desta segunda-feira, às 20h, na Vila Belmiro, em Santos.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão do SporTV e do Premiere, por meio do pay per view. O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SANTOS - João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Gabriel Carabajal; Lucas Braga, Marcos Leonardo e Soteldo. Técnico: Lisca

GOIÁS - Tadeu; Maguinho, Caetano, Reynaldo e Sávio; Auremir, Diego e Marquinhos Gabriel; Vinícius, Pedro Raul e Dadá Belmonte. Técnico: Jair Ventura

ARBITRAGEM

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistente 1: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS)

Assistente 2: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

Quarto Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos, em seu último compromisso, empatou com o Cuiabá por 0 a 0, fora de casa. O Goiás venceu o rival Atlético-GO por 2 a 1. Os dois jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro.