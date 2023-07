Em uma Vila Belmiro vazia em razão de punições, Santos e Goiás fizeram um jogo bastante quente. Afinal, as duas equipes brigam na parte de baixo da tabela. Os mandantes chegaram a abrir 3 a 1 ainda no primeiro tempo, chegou a ceder empate, mas venceram os goianos por 4 a 3 com gol marcados nos acréscimos.