Três vitórias em quatro jogos e a liderança isolada do Grupo B com 75% de aproveitamento. Para manter esse eficiente desempenho na rodada deste final de semana do Campeonato Paulista, o técnico Fábio Carille conta um importante aliado para superar o Guarani, neste domingo, às 18h: a força da Vila Belmiro. Segundo o treinador, o time vai ter duas partidas seguidas como mandante e vencer diante de seus torcedores vai ser fundamental para o Santos seguir forte neste início de temporada.

"Vamos fazer dois jogos em casa (o outro é o clássico com o Corinthians) e acho importante conseguir os resultados. O nosso início está sendo acima do esperado em relação a resultados, mas sei que o time pode crescer ainda mais e isso deve acontecer naturalmente. Tenho um grupo inteligente na mão e isso ajuda muito a conseguir os resultados", afirmou o treinador santista. E é justamente baseado na força do elenco que Fábio Carille se mostra confiante na possibilidade de obter mais três pontos jogando na Vila Belmiro. O treinador falou sobre os dias de trabalho desde o início da pré-temporada até este início de Paulistão.

Santos x Guarani: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

“Tenho um elenco muito equilibrado. Laterais com características diferentes, o Aderlan mais posicional, o Hyner de mais velocidade. O Felipe (Jonatan) é mais construtor, o Kevyson é mais forte. Um meio de campo experiente. Conversamos muito com os atletas e a resposta tem sido muito legal”, afirmou.

Com nove pontos, o Santos lidera com folga o Grupo A da competição. Portuguesa e Ituano aparecem empatados atrás com três pontos e o Santo André, que ainda não venceu, contabiliza dois empates e duas derrotas e ocupa a lanterna da chave.

Já o Guarani vem sofrendo neste início de competição. Com quatro pontos, ele tem a mesma pontuação que o Água Santa no Grupo B. O Palmeiras comanda a chave com dez pontos e a Ponte Preta aparece na segunda colocação com cinco.

A atuação irregular apresentada na vitória sobre o Água Santa na última rodada não chega a preocupar o treinador que deu até um prazo para que o time alcance um nível mais aceitável.

“Acho que a partir do jogo com o Corinthians, fisicamente o time vai estar bem, e quanto à parte de organização, a parte tática, quando tivermos semanas livres para treinar. O time vem evoluindo muito bem e acredito que contra o Guarani a resposta (em campo) já vai ser bem melhor”, comentou.

Quanto ao time, Giuliano deve seguir fora. O meia está fazendo tratamento na panturrilha e deve ficar até duas semanas fora. “Vamos deixar o Giuliano se cuidar com calma. Panturrilha é uma coisa séria”, disse o técnico.

Para o lateral Felipe Jonatan, o Santos está se preparando para conquistar coisas importantes em um ano em que o Campeonato Brasileiro da Série B é a grande prioridade no clube. “Sabemos da tradição da camisa do Santos e esse bom início mostra que estamos entendendo bem o professor Fábio Carille está querendo.”

No Guarani, o técnico Umberto Louzer vai poder contar com Heitor na lateral direita. O jogador dores e cãibras na partida com o Mirassol, mas foi reavaliado e está confirmado para o confronto. Chay segue como dúvida e deve dar lugar a Anderson Leite no meio-campo. Na frente, Bruno Mendes, Reinaldo e Derek formam o setor ofensivo.

SANTOS x GUARANI: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO PAULISTÃO: