Santos x Iguatu: onde assistir, horário e escalação das equipes

Santos e Iguatu jogam nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil. Vivendo momento turbulento na temporada, o time paulista busca voltar a vencer e avançar na competição nacional.

ONDE ASSISTIR SANTOS X IGUATU

Santos x Iguatu terá transmissão no Sportv, na TV por assinatura, e no Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília) na Vila Belmiro.

Raul Barreta/Santos FC Foto: Raul Baretta

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Continua após a publicidade

SANTOS: João Paulo, João Lucas, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Dodi, Fernandez e Lucas Lima; Mendoza, Marcos Leonardo e Lucas Barbosa. Técnico: Odair Hellmann.

IGUATU: Marcelo, Talisson, Regineldo e Max Oliveira e Wender; Guidio, Caxito e Dedeco; Thiaguinho, Pedrinho e Luís Soares. Técnico: Washington Luiz.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos segue com sua temporada de altos e baixos. Depois de superar o Ceilândia e se classificar para a segunda fase da Copa do Brasil, o time paulista perdeu para o Ituano, por 3 a 0, e ficou de fora do mata-mata do Paulistão. O Iguatu está nas semifinais do Campeonato Cearense e vem de vitória contra o ABC de Natal pela primeira fase da Copa do Brasil.