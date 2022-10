Santos x Juventude: onde assistir, escalação das equipes, horário e arbitragem

Continua após a publicidade

Santos e Juventude se enfrentam nesta segunda-feira, 20h00 (horário de Brasília), na Vila Belmiro. A partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão terá transmissão do Première. O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Em situação instável no campeonato, o Santos recebe o lanterna Juventude em busca de se reabilitar no Brasileirão. Com duas derrotas consecutivas no cartel, a equipe de Orlando Ribeiro quer reencontrar o caminho dos triunfos para manter acessa a chama da briga por uma vaga na Libertadores e se afastar do Z-4. A distância para o G-8, porém, está na casa dos 5 pontos e da zona de descenso 7. O Santos ocupa a 14ª posição, com 37 pontos.

Praticamente rebaixado, o lanterna do campeonato entra em campo basicamente para cumprir tabela. Com 20 pontos somados em 30 partidas disputadas, a situação dos gaúchos é quase irreversível. A equipe está a 11 pontos do Coritiba, primeiro time fora do Z-4.

Santos e Juventude se enfrentam pela 31ª rodada do Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

HORÁRIO E LOCAL

O duelo entre Santos e Juventude acontece nesta segunda-feira, 20h00 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, no litoral de São Paulo.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo Première, por meio do pay per view. O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SANTOS - João Paulo; Auro (Madson), Luiz Felipe, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Carlos Sánchez e Luan; Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Técnico: Orlando Ribeiro.

JUVENTUDE - Pegorari, Rodrigo Soares, Paulo Miranda (Vitor Mendes), Thalisson e Moraes; Elton; Capixaba (Óscar Ruiz), Jadson, Chico e Rafinha (Ruan); Isidro Pitta. Técnico: Lucas Zanella.

QUEM APITA?

Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior (PR)



Assistente 1: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA-Fifa)



Assistente 2: Eduardo Gonçalves da Cruz-MS



Quarto árbitro: Salim Fende Chavez-SP



VAR: Rodrigo Nunes de Sa- (RJ-VAR-Fifa)



AVAR: Luciano Roggenbaum-PR



ÚLTIMOS RESULTADOS

Em sua última apresentação no Brasileirão, o Santos recebeu o Atlético-MG na Vila Belmiro e acabou derrotado por 2 a 1. Do lado do Juventude, a equipe gaúcha recebeu o Corinthians e empatou por 2 a 2.