Santos x Mirassol: onde assistir, escalação das equipes, horário e arbitragem

O Santos inicia sua trajetória no Campeonato Paulista diante do Mirassol neste sábado, às 20h30. É a primeira vez que a equipe alvinegra entre em campo desde a morte de Pelé. Homenagens ao Rei do Futebol são esperadas na Vila Belmiro.

Agora sob o comando do técnico Odair Hellmann, o Santos busca maior protagonismo na temporada 2023. O Mirassol, por sua vez, carrega o peso do título da Série C do Campeonato Brasileiro e quer se provar no Paulistão.

O Santos está no Grupo A, ao lado de Botafogo de Ribeirão Preto, Red Bull Bragantino e Inter de Limeira, enquanto o Mirassol está no Grupo B, com Guarani, Água Santa e São Paulo.

Santos e Mirassol medem forças neste sábado na Vila.

SANTOS x MIRASSOL

DATA E HORÁRIO: 14/01 (sábado), às 20h30.

LOCAL: Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos.

ONDE ASSISTIR: YouTube, Premiere e Paulistão Play.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SANTOS - João Paulo; João Lucas, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Dodi, Vinícius Zanocelo e Soteldo; Ângelo, Marcos Leonardo e Mendoza. Técnico: Odair Hellmann.

MIRASSOL - Cesar; Lucas Ramón (Arnaldo), Reniê, Thalisson Kelven e Bruno Cortez; Yuri, Flávio e Camilo; Negueba, Zé Roberto e Danielzinho (Gabriel Santana). Técnico: Ricardo Catalá.

ARBITRAGEM

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira.

Assistente 1: Fabrini Bevilaqua.

Assistente 2: Gustavo Rodrigues de Oliveira.

Quarto árbitro: Guilherme Rosário.

VAR: Márcio Henrique de Góis.