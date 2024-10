Quando o Santos finalmente conseguiu sair do campo defensivo, aos 27, a bola chegou a Guilherme, após bom trabalho pela esquerda, mas o atacante bateu forte no travessão.

O Mirassol manteve o domínio no meio e trabalhava a bola para quebrar as linhas. Mesmo bem marcado, o clube do interior paulista quase igualou com Dellatorre, a referência no ataque, e Negueba, mas foi para o intervalo atrás no placar.

No segundo tempo, o Mirassol manteve o domínio no meio de campo e acuou os santistas na defesa. Com o adversário aberto, o time de Carille aproveitava os espaços deixados, avançando principalmente pela esquerda, para tentar matar o jogo. Foi assim que Guilherme teve a chance de marcar o terceiro em duas oportunidades, mas, sem capricho nas finalizações, acertou a trave e o travessão.