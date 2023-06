Santos x Newell’s Old Boys: onde assistir, horário e escalação das equipes

Sem mais chances de ficar com a liderança de seu grupo na Copa Sul-Americana, o Santos recebe o Newell’s Old Boys nesta terça-feira, 6, em jogo para se manter vivo na competição continental. O alvinegro praiano precisa ganhar dos argentinos, que ocupam a ponta da chave, e torcer para um tropeço do Audax Italiano contra o Blooming para ficar mais perto ou assumir a segunda colocação, que leva aos playoffs das oitavas de final.

A grande dúvida da equipe de Odair Hellmann é o atacante Marcos Leonardo, que retornou da Copa do Mundo Sub-20 com a seleção brasileira apenas na segunda-feira por conta de um atraso em seu voo. Apesar disso, sua posição está bem servida com a boa fase da joia Deivid Washington. Outro desfalque importante é o do zagueiro Joaquim, suspenso.

SANTOS X NEWELL’S OLD BOYS

LOCAL : Santos, São Paulo.

: Santos, São Paulo. ESTÁDIO : Vila Belmiro.

: Vila Belmiro. DATA : 6 de junho de 2023 (terça-feira).

: 6 de junho de 2023 (terça-feira). HORÁRIO: 21h30 (horário de Brasília).

Santos x Newell's Old Boys. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

SBT (TV aberta).

ESPN (TV fechada).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SANTOS : João Paulo; Nathan, Messias, Luiz Felipe e Lucas Pires; Alison, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Deivid Washington e Soteldo. Técnico : Odair Hellmann.

: João Paulo; Nathan, Messias, Luiz Felipe e Lucas Pires; Alison, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Deivid Washington e Soteldo. : Odair Hellmann. NEWELL’S OLD BOYS: Lucas Hoyos; Jherson Mosquera, Gustavo Velázquez, Willer Ditta e Bruno Pittón; Iván Gómez, Juan Sforza e Cristian Ferreira; Brian Aguirre, Jorge Recalde e Ramiro Sordo. Técnico: Gabriel Heinze.

QUEM APITA?

Jesús Valenzuela (VEN).

ÚLTIMOS RESULTADOS