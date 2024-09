Em um jogo digno de ‘final’ de Série B do Campeonato Brasileiro, Santos e Novorizontino empataram, por 1 a 1, nesta segunda-feira, na Vila Belmiro, em duelo válido pela 28ª rodada. O resultado foi melhor para o time do interior, que manteve a liderança com 51 pontos, um a mais que o rival. Sport e Mirassol, ambos com 46, completam a zona de acesso (G-4).

Apesar de jogar na Vila Belmiro, o Novorizontino não se intimidou e tentou tomar a iniciativa. E foi premiado logo aos três minutos. Pablo Dyego se antecipou à marcação santista e desviou com categoria o cruzamento da esquerda para abrir o placar. O lance chegou a ser checado pelo VAR. A desvantagem no placar fez o Santos avançar a marcação, pressionando o Novorizontino, que passou a apostar nos contra-ataques. O empate quase saiu com JP Chermont, aos sete minutos, em cabeçada perigosa.

Santos apenas empata com Novorizontino na Vila Belmiro. Foto: Raul Baretta/Santos

Aos dez, Marlon quase fez o segundo do Novorizontino. Aos 12, a jogada mais curiosa. Donato foi recuar a bola, errou na dose de força e obrigou o goleiro Airton a defender com a cabeça.

Apesar de ficar mais com a bola, o Santos não tinha talento para furar a zaga do Novorizontino, que em muitas oportunidades se fechou com duas linhas de cinco. Com isso, o time de Carille passou a tentar os cruzamentos, o que facilitou o trabalho da zaga adversária.

A pressão santista foi ter êxito aos 30 minutos. Em jogada com participação de Guilherme e Wendel Silva, o venezuelano Otero, de carrinho, empatou: 1 a 1.

A igualdade no placar não modificou o panorama. O Santos continuou no ataque, enquanto o Novorizontino seguiu com o esquema de contra-ataques. Desta forma cada equipe somou um bom lance.

Guilherme, um dos mais ativos pelo Santos, erra a finalização, O Novorizontino responde com Neto Pessoa, mas Gabriel Brazão defende.

No último momento de perigo da primeira etapa, Brazão, pressionado, errou na saída de bola, mas se recuperou diante de chute de Pablo Dyego.

O segundo tempo foi disputado com a mesma intensidade dos primeiros 45 minutos. Se faltou qualidade técnica, o mesmo não se pode dizer da disposição dos atletas. Com três minutos, o Santos pediu pênalti após cruzamento de Escobar. Aos nove, o VAR constatou que a cabeçada de Waguininho não passou a linha de gol.

A disputa permaneceu aberta com as equipes alternando oportunidades de gol até o final. O Novorizontino se aventurou no ataque e Rodolfo levou perigo para Brazão, aos 30 minutos. Aos 38, foi a vez de Léo Tocantins, que, com belo toque, quase fez o segundo do time visitante.