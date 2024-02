O cenário não poderia ser melhor no Santos. Classificação garantida para as quartas de final com quatro rodadas de antecedência, clima de harmonia com a torcida, e técnico e jogadores em sintonia neste início de temporada. No entanto, para se manter no caminho das vitórias, Fábio Carille já deu a palavra de ordem a seus comandados para o jogo deste domingo, às 16 horas (horário de Brasília), diante do Novorizontino, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. “Está tudo muito bom, muito legal, mas Palmeiras e São Paulo estão na nossa frente neste início de ano.”

PUBLICIDADE O discurso cauteloso é uma forma de o treinador tentar maquiar o clima de euforia em seu elenco. Nesta fase de classificação, o Santos surge como o time que mais pontuou até aqui. São 19 pontos, (seis vitórias, um empate e uma derrota) e ainda um aproveitamento de 79%. A boa performance dá à equipe da equipe da Vila Belmiro a liderança isolada do Grupo A da competição. Apesar do bom momento, o treinador enxerga problemas que precisam ser resolvidos e cobra atenção do elenco para que o time continue evoluindo dentro da competição a fim de se manter na luta pelo título estadual.

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

Santos x Novorizontino: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

“É muito bom acertar o time ganhando jogos. Mas hoje vejo Palmeiras e São Paulo à frente. Acredito que daqui a cinco rodadas vamos chegar de igual para igual na semifinal e final. Mas antes, precisamos passar pelos nossos adversários”, comentou o treinador.

Um dos problemas que ainda afligem o treinador está na oscilação da equipe durante as partidas. Ele trabalha para conseguir uma intensidade maior do seu time na parte ofensiva e vem dando ênfase à parte tática e também no posicionamento do Santos tanto na parte ofensiva quanto defensiva.

Satisfeito e surpreso pelos resultados que colheu nesses oito jogos do Paulistão, Carille cuida agora de ajustar o time. Outra vertente é estar sempre conversando com o departamento médico para preservar os jogadores mais desgastados.

O meia Giuliano é um exemplo disso. Ele sofreu uma lesão na panturrilha e vem desfalcando a equipe. Como o Santos conquistou uma posição confortável na tabela, o treinador estuda a possibilidade de não apressar o retorno do atleta, considerado um dos expoentes do elenco atual.

Publicidade

“Precisamos ter calma para não queimar etapas. Tenho em mãos um elenco de qualidade e formado por jogadores inteligentes, que estão entendendo o trabalho proposto nos treinamentos”, comentou o treinador.

Sem querer adiantar a escalação, Carille não deve apostar em nenhuma novidade no time titular em relação ao time que venceu o São Paulo. No entanto, ele fez questão de aproximar o torcedor do seu time neste início de campanha. “A desconfiança inicial está passando e vai ser muito bom ver o estádio lotado nos incentivando”, comentou Carille.

Leia também São Paulo vai do time com cara de campeão ao empate amargo com o Bragantino nos minutos finais

Mas se o Santos chega embalado para a partida, do outro lado, a situação é oposta. A derrota de 3 a 1 para a Inter de Limeira tirou a chance do Novorizontino iniciar a rodada do final de semana como líder do Grupo D. Na chave, o time do interior contabiliza 12 pontos. Apesar do resultado, o técnico Eduardo Baptista acredita em uma reabilitação fora de casa. “As coisas não aconteceram e a Inter aproveitou as chances que teve para construir o resultado”, afirmou o treinador.

Sem tempo para descanso, já que entrou em campo na quinta-feira, e fez apenas duas sessões de treinos antes de embarcar para o litoral paulista, o técnico Eduardo Baptista deve manter a mesma base do Novorizontino que perdeu para a Inter de Limeira.