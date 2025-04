Santos x Palmeiras no Brasileirão Sub-20: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Santos e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira, 3, a partir das 15h (de Brasília), em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Em momentos opostos na temporada, as equipes se enfrentam no CT Rei Pelé, com transmissão do canal oficial do Santos no YouTube.

PUBLICIDADE O Santos está invicto na competição, com duas vitórias e um empate até aqui. No último jogo, venceu o clássico com o São Paulo, por 4 a 2. Mesmo assim, chega para o segundo clássico na competição sem treinador: Leandro Zago pediu desligamento do cargo logo após o triunfo. Fabrício Monte, auxiliar técnico, estará à beira do campo no CT Rei Pelé. Atual campeão sub-20, o Palmeiras terá o primeiro clássico nesta temporada diante do Santos. Atualmente, ocupa a quinta colocação, com duas vitórias em três jogos.

Santos e Palmeiras se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro sub-20.

SANTOS X PALMEIRAS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO SUB-20

DATA : 03/04/2025 (quinta-feira)

: 03/04/2025 (quinta-feira) HORÁRIO : 15h (de Brasília)

: 15h (de Brasília) LOCAL: CT Rei Pelé, em Santos, São Paulo

ONDE ASSISTIR A SANTOS X PALMEIRAS AO VIVO

Canal do Santos (YouTube)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SANTOS

SANTOS: Rodrigo; João Alencar, Vinícius Lira, Gabriel e Profeta; João Ananias, Rafael Freitas e Gustavo; Luca Meirelles, Rodrigo e Mateus Xavier. Técnico: Fabrício Monte.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PALMEIRAS

PALMEIRAS: Aranha; Luis Henrique, Robson, Silva e Coutinho; Arthur Gabriel, Riquelmen e Larson; Heittor, Erick Belé e João. Técnico: Lucas Andrade.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE SANTOS E PALMEIRAS

27/03 - São Paulo 2 x 4 Santos - Campeonato Brasileiro sub-20

- Campeonato Brasileiro sub-20 26/03 - Palmeiras 2 x 1 Internacional - Campeonato Brasileiro sub-20