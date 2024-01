Santos x Ponte Preta: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Santos entrará em campo nesta quinta-feira com o objetivo de encerrar um indigesto tabu no Paulistão. O time da Vila Belmiro não vence duas partidas seguidas no Estadual desde janeiro de 2020. A partir das 19h30, a equipe comandada por Fábio Carille vai receber a Ponte Preta tentando emplacar seu segundo triunfo nesta temporada.

O reformulado time santista venceu na estreia no Paulistão, ao superar o Botafogo por 1 a 0, em Ribeirão Preto, no sábado. Agora o Santos espera repetir a dose contra o rival de Campinas, que empatou por 1 a 1 com o Mirassol, na rodada de abertura. A última vez que a equipe da Vila emplacou dois triunfos seguidos foi em janeiro de 2020, quando bateu o Guarani por 2 a 1 e a Inter de Limeira por 2 a 0.

Santos recebe a Ponte Preta na Vila Belmiro Foto: Arte/Estadão

SANTOS X PONTE PRETA: ONDE ASSISTIR AO JOGO DO PAULISTÃO

DATA : 25/01 (quinta-feira).

: 25/01 (quinta-feira). HORÁRIO : 19h30.

: 19h30. LOCAL: Vila Belmiro, em Santos.

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

Leia também Otero deve desfalcar o Santos no Paulistão para ver nascimento dos filhos nos EUA

ONDE ASSISTIR SANTOS X PONTE PRETA AO VIVO

TNT.

HBO Max.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE SANTOS E PONTE PRETA

SANTOS : João Paulo; Aderlan, Joaquim, Gil e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Pedrinho, Julio Furch e Guilherme. Técnico : Fábio Carille.

: João Paulo; Aderlan, Joaquim, Gil e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Pedrinho, Julio Furch e Guilherme. : Fábio Carille. PONTE PRETA: Pedro Rocha; Luiz Felipe (Gabriel Risso), Castro, Mateus Silva e Igor Inocêncio; Léo Naldi, Feliphinho e Elvis (Gabriel Santiago); Jeferson Jeh e Renato (Paul Villero). Técnico: João Brigatti.

ÚLTIMOS JOGOS DE SANTOS E PONTE PRETA