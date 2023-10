Santos x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalação das equipes

Na luta contra o rebaixamento, o Santos tem partida decisiva nesta quinta-feira, 19. Na primeira colocação do Z-4, o time recebe o Red Bull Bragantino, vice-líder do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. A partida é válida pela 27ª rodada da competição e acontece a partir das 20h (horário de Brasília), com transmissão do Premiere.

Desde a saída de Diego Aguirre, o Santos venceu as últimas três partidas que disputou, mas ainda não conseguiu se afastar da zona de rebaixamento apesar dos nove pontos somados. Com 30 pontos, ocupa a 17ª posição na tabela após a vitória do Vasco diante do Fortaleza por 1 a 0, que fez com que o time saísse do Z-4.

Já o Red Bull Bragantino, após a vitória do Botafogo sobre o América-MG nesta quarta-feira por 2 a 1, ficou a 12 pontos da liderança do Brasileirão. O time de Pedro Caixinha é, atualmente, a melhor equipe paulista na competição, mas ficou no empate na última rodada diante do Athletico-PR. Na briga pelo título, o time precisa vencer para não deixar a distância para o rival carioca se ampliar.

Santos e RB Bragantino se enfrentam pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

SANTOS X RB BRAGANTINO: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 19/10 (quinta-feira);

HORÁRIO: 20h (horário de Brasília);

LOCAL: Vila Belmiro, em Santos, São Paulo.

ONDE ASSISTIR SANTOS X RB BRAGANTINO

Premiere (pay-per-view).

ESCALAÇÕES DE SANTOS E RB BRAGANTINO

SANTOS – João Paulo; Lucas Braga, Joaquim, João Basso, Dodô e Kevyson; Rodrigo Fernández, Jean Lucas e Lucas Lima; Maxi Silvera e Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes.

RB BRAGANTINO – Cleiton, Aderlan, Léo Realpe, Léo Ortíz e Luan Cândido; Matheus Fernandes, Jadsom e Lucas Evangelista; Helinho, Eduardo Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

