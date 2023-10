Santos x Vasco: onde assistir, horário e escalação das equipes

A 25ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023 reserva um duelo emocionante na luta contra o rebaixamento. Santos e Vasco se enfrentam na Vila Belmiro neste domingo, 1, em busca de fugir do Z-4. Vindo ambos de vitória, as torcidas abraçaram os clubes na luta contra a degola e o estádio promete estar lotado, com clima de decisão.

Sob o comando do interino Marcelo Fernandes, o alvinegro paulista deve ter como grande reforço o retorno do volante Rodrigo Fernández, ainda que no banco de reservas. A escalação vencedora contra o Bahia deve ser mantida em sua base. Ramón Diaz, por sua vez, não contará com o lesionado Rossi, mas também terá grande parte da força máxima à disposição.

Santos x Vasco: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

No último sábado, a torcida do Santos lotou a Vila Belmiro no treino aberto que encerrou a preparação da equipe para o duelo contra o Vasco. Cerca de três meses após a interdição do estádio por arremesso de bombas da arquibancada no jogo contra o Corinthians, os adeptos agora estão ‘fechados’ com o time e sinalizaram apoio até o fim, mas os jogadores tem que demonstrar vontade em campo.

A mesma coisa por parte dos cariocas, que já estão fora da zona de rebaixamento e, se mantiverem a boa sequência, podem sonhar com uma classificação à Copa Sul-Americana. A torcida vascaína abraçou São Januário desde que o estádio, também interditado há poucos meses, foi reaberto ao público. São três vitórias consecutivas para o clube nos últimos quatro jogos.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Santos (SP).

: Santos (SP). ESTÁDIO : Vila Belmiro.

: Vila Belmiro. DATA : 01/10/2023.

: 01/10/2023. HORÁRIO: 16h00 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Globo (TV aberta).

Premiere (Pay-per-view).

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SANTOS : João Paulo; João Basso, Joaquim e Dodô; Lucas Braga, Tomás Rincón, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Soteldo e Marcos Leonardo. Técnico : Marcelo Fernandes.

: João Paulo; João Basso, Joaquim e Dodô; Lucas Braga, Tomás Rincón, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Soteldo e Marcos Leonardo. : Marcelo Fernandes. VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Gary Medel, Léo Pelé e Lucas Piton; Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes e Payet; Gabriel Pec e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

ÚLTIMOS RESULTADOS