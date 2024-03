São Bernardo x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Corinthians enfrenta o São Bernardo, às 20 horas (de Brasília) desta quinta-feira, em jogo único da segunda fase da Copa do Brasil, com a missão de evitar a soma de mais um desastre à temporada, já marcada pela eliminação precoce no Paulistão. No Estádio Primeiro de Maio, reencontra o adversário diante do qual teve uma de suas piores atuações do ano, na terceira rodada do Estadual, ao perder por 1 a 0 mesmo com um jogador a mais desde os 14 minutos do primeiro tempo.

Nesta etapa da Copa do Brasil, caso o duelo termine empatado, a vaga na terceira fase será decidida em disputa de pênaltis. O time vencedor também garante R$ 2,205 milhões como prêmio pela classificação. Na primeira fase, a equipe da capital eliminou o Cianorte, com uma vitória por 3 a 0, e os são-bernardenses venceram o Olaria por 1 a 0. Quando foi derrotado pelo São Bernardo, em janeiro, o Corinthians era comandado por Mano Menezes, demitido dois jogos depois. Em busca de um novo nome, a diretoria chegou a cogitar a contratação de Márcio Zanardi, treinador do time do ABC paulista e velho conhecido do presidente alvinegro Augusto Melo, com quem trabalhou na base corintiana. A negociação não evoluiu porque o regulamento do Paulistão não permite que um técnico treine duas equipes diferentes na competição.

Corinthians visita o São Bernardo na noite desta quinta-feira, no Estádio Primeiro de Maio. Foto: Arte/Estadão

Sem Zanardi, o clube alvinegro tirou António Oliveira do Cuiabá e teve bom retorno dentro de campo, mas não o suficiente para compensar o início ruim e evitar a eliminação no Estadual. Por isso, embora o momento não seja mais de tanta pressão como era antes da chegada do português, cair na segunda fase da Copa do Brasil seria um golpe muito duro e poderia reacender a crise.

Oliveira volta ao banco de reservas do Corinthians nesta quinta-feira, depois de cumprir suspensão no empate sem gols com o Água Santa, domingo, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O zagueiro Gustavo Henrique, que não jogou porque também estava suspenso, volta ao time titular. Há uma dúvida no ataque, entre utilizar Romero ou Pedro Raul na trinca que se completa com Yuri Alberto e Wesley.

Do outro lado, o São Bernardo também chega para o confronto eliminado do Paulistão, mas estava em um grupo no qual a disputa foi muito mais acirrada. Ficou em terceiro lugar, com 21 pontos, apenas um a menos que os classificados São Paulo e Novorizontino. A boa campanha é tratada como combustível por Márcio Zanardi.

“Eu estou orgulhoso do que produzimos no Paulistão. Fomos a melhor defesa da competição ao lado de Palmeiras e Bragantino, equipes de Série A. Ficamos sete jogos sem sofrer gols. Isso nos dá uma expectativa interessante para esse jogo na quinta-feira”, comentou. “O Corinthians é um dos gigantes do futebol. Respeitamos muito a história, mas não vamos mudar nossa forma de joga”, completou.

SÃO BERNARDO X CORINTHIANS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA DO BRASIL

DATA: 14/03 (quinta-feira).

14/03 (quinta-feira). HORÁRIO: 20h (horário de Brasília).

20h (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.

ONDE ASSISTIR SÃO BERNARDO X CORINTHIANS AO VIVO

Amazon Prime Video (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE SÃO BERNARDO E CORINTHIANS

SÃO BERNARDO : Alex Alves; Vitor Ricardo, Hélder, Rafael Forster e Artur Henrique; Alan Santos, Lucas Lima e Romisson; Lucas Tocantins, Kayke e Matheus Régis. Técnico: Márcio Zanardi.

: Alex Alves; Vitor Ricardo, Hélder, Rafael Forster e Artur Henrique; Alan Santos, Lucas Lima e Romisson; Lucas Tocantins, Kayke e Matheus Régis. Márcio Zanardi. CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Pedro Raul (Romero), Wesley e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira.

