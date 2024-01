São Luiz x Inter: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Internacional começou sua trajetória na temporada 2024 com uma vitória magra sobre o Avenida na rodada inaugural do Campeonato Gaúcho. Em Ijuí, nesta quarta-feira, dia 24, a equipe colorada deve ir a campo com escalação reserva. Do outro lado, o Inter terá como adversário o São Luiz. O time de Ijuí iniciou o Campeonato Gaúcho jogando fora de casa e conseguiu um empate diante do São José.

SÃO LUIZ x INTER: TUDO SOBRE O JOGO PELO GAUCHÃO

DATA : 24/01 (quarta-feira).

: 24/01 (quarta-feira). HORÁRIO : 19h.

: 19h. LOCAL: Estádio 19 de outubro, em Ijuí.

Inter visita o São Luiz em Ijuí nesta quarta-feira pelo Gauchão. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR SÃO LUIZ x INTER AO VIVO

Premiere

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SÃO LUIZ

SÃO LUIZ: Raul Steffens; João Vitor, Bruno Jesus, Ricardo Thalheimer e Márcio Duarte; Lucas Hulk, Guilherme Dal Pian, Mateus Santana e Gabriel Davis; Diogo Sodré e Gabriel Morbeck. Técnico: Alessandro Telles.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO INTER

INTERNACIONAL: Anthoni; Mallo, Igor Gomes, Robert Renan e De Pena (Renê); Rômulo, Hyoran, Campanharo (De Pena) e Gabriel Barros; Pedro Henrique e Luiz Adriano. Técnico: Eduardo Coudet.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE SÃO LUIZ E INTER