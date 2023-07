São Paulo 0 x 0 Bahia: assista aos melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

Ainda à espera do astro colombiano James Rodríguez, o São Paulo empatou sem gols com o Bahia neste domingo, no Morumbi, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desfalcado de alguns de seus principais jogadores de ataque, como Calleri e Luciano, e do técnico Dorival Júnior, o time parou na excelente atuação do goleiro Marcos Felipe, principal responsável pelo 0 a 0 no placar. Teve boas chances, mas não conseguiu o gol. Para o torcedor, o sabor foi amargo, de ter perdido dois pontos em casa. Assista aos melhores momentos da partida.