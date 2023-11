O São Paulo não vê a hora de a temporada acabar. Depois de conquistar o título da Copa do Brasil e alcançar a pontuação que dificilmente o rebaixará no Brasileirão, a equipe deixou de jogar bola. Neste domingo à noite, no Morumbi, em partida bastante sonolenta e sem inspiração, nem a escalação de Lucas Moura e James Rodríguez foi capaz de acabar com a série sem vitórias e gols. Pela terceira vez o ataque tricolor passou em branco e, por consequência, os três pontos não vieram.