Campeão da Copa do Brasil e garantido na próxima edição da Copa Libertadores da América, o São Paulo se aproxima de cumprir sua última missão da temporada no Campeonato Brasileiro. Com um gol de Luciano, o time do técnico Dorival Junior derrotou o Cruzeiro por 1 a 0, nesta quinta-feira, no Morumbi, e se afastou um pouco mais do pelotão que luta para evitar o rebaixamento.