São Paulo 1 x 0 Red Bull Bragantino: assista ao gol e melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

O São Paulo ganhou do Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Na Vila Belmiro, o atacante Erison marcou o gol da vitória em uma cobrança de pênalti já nos acréscimos da partida. Com o resultado, o time tricolor praticamente anula as chances de rebaixamento, enquanto a equipe de Bragança Paulista perde a chance de assumir a liderança, ainda que provisoriamente.