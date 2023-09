Com a cabeça e parte do time pensando na segunda partida da final da Copa do Brasil, o São Paulo recebeu o Fortaleza no estádio do Morumbi e foi derrotado por 2 a 1, nesta quarta-feira, pela 24ª rodada do Brasileirão. Com a equipe totalmente alternativa, Dorival Júnior viu o adversário abrir vantagem com Zé Welison e Lucero, descontou com James Rodríguez na segunda etapa, mas a sequência sem vitórias na competição chegou em oito jogos.