São Paulo acorda no segundo tempo, supera Goiás com gol de David e dorme no G-4 do Brasileirão

De maneira heroica, o São Paulo venceu o Goiás de virada neste sábado, por 2 a 1, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Depois de um primeiro tempo ruim, o time mudou de postura na etapa final e saiu vitorioso com gols de Pablo Maia e David, que não jogava desde a primeira rodada por causa de lesão. O time chegou ao 12º jogo de invencibilidade na temporada — 11 com Dorival Júnior — e encerrou a sequência invicta do adversário. Maguinho descontou para os visitantes.

Com a vitória, o São Paulo chega aos 15 pontos, pula para a terceira colocação e dorme no G-4 do Brasileirão. O time de Dorival volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Sport, também no Morumbi, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Tendo vencido o primeiro jogo por 2 a 0, a equipe tricolor pode perder por um gol de diferença que ainda se classifica.

Assim como nas últimas partidas jogando em casa, o São Paulo iniciou o jogo rodando bastante a bola, trocando passes até achar uma brecha na defesa adversária para a finalização. A primeira boa oportunidade, porém, surgiu de uma jogada individual. Caio Paulista invadiu a na área pela esquerda, driblou o zagueiro e chutou com força para a defesa de Tadeu. O Goiás procurou não ficar somente na defesa e foi ao ataque com saídas rápidas, especialmente pelos flancos, agredindo o tricolor paulista quando tinha chance. Aos 16, Maguinho cruzou da direita e Matheus Peixoto cabeceou com perigo.

No apagar das luzes, David marcou o gol da vitória do São Paulo sobre o Goiás no Brasileirão. Foto: Rubens Chiri/spfc.net

O São Paulo seguiu com a estratégia de trocar passes, principalmente em toques de primeira, mas pecou na movimentação dos atletas, fazendo com que o Goiás tivesse trabalho fácil na marcação. Bem compactado atrás, o time esmeraldino começou a encontrar espaço para jogar em velocidade nas costas de Rafinha. Aos 28, Matheus Peixoto fez o pivô pela esquerda e tocou para Diego, que cruzou na medida para o baixinho Maguinho subir mais alto que a zaga tricolor e cabecear para o fundo das redes.

À frente no placar, o Goiás ganhou confiança e foi quem passou a apostar na troca de passes, empurrando o São Paulo para o campo de defesa e investindo na bola aérea. O segundo, inclusive, por pouco não veio pelo alto. Aos 36, Palacios cobrou escanteio e Bruno Melo cabeceou com força, obrigando o goleiro Rafael a fazer um milagre para evitar o gol. O time do Morumbi insistiu nas jogadas pelo lado direito, mas esbarrou no primeiro tempo apago de seus jogadores, com a exceção de Gabriel Neves, que ainda tentou articular alguns lances na frente. Os donos da casa só voltaram a levar perigo quando Luciano pegou rebote de escanteio na entrada da área e bateu com força, de primeira, mas Tadeu defendeu com segurança.

O time do São Paulo voltou para o segundo com uma postura diferente. A equipe de Dorival Júnior continuou apostando na troca de passes, como fez no início da etapa inicial, mas desta vez com mais ímpeto, rondando com perigo a grande área do Goiás. A mudança de atitude fez o tricolor paulista não demorar muito para igualar o placar. Aos 11, Pablo Maia arriscou de muito longe e a bola desviou em Bruno Santos, enganando o goleiro Tadeu, que chega a tocar, mas não consegue fazer a defesa.

O gol inflamou o Morumbi. A torcida passou a cantar alto, o São Paulo sentiu o bom momento e continuou a blitz para cima do Goiás. Caio Paulista, espetado na esquerda, apareceu bem na linha de fundo e cruzou rasteiro para Luciano finalizar na trave. A equipe do Centro-Oeste começou a subir a marcação aos poucos para aliviar a pressão e voltou a assustar na bola parada. Após cobrança de escanteio, Matheus Peixoto desviou no primeiro pau e Rafael caiu bem para fazer mais um milagre na meta tricolor. Os anfitriões responderam com Caio Paulista, em chute perigoso de fora da área.

A reta final foi de um volume maior do time paulista, principalmente com jogadas pelo alto. Marcos Paulo chegou a balançar as redes de cabeça após bom cruzamento da direita, mas o VAR anulou o gol assinalando impedimento. Os donos da casa seguiram em cima e brilhou a estrela do atacante David. O jogador, que não atuava desde o dia 15 de abril, na derrota para o Botafogo na estreia do Brasileirão, pegou a sobra dentro da grande área e encheu o pé para fazer o gol da virada e garantir o tricolor no G-4.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2x1 GOIÁS

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha (Diego Costa), Alan Franco, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves (Michel Araújo), Marcos Paulo (Rodriguinho) e Alisson (David); Luciano (Wellington Rato) e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander (Hugo); Willian Oliveira, Diego (Felipe Bastos), Julián Palacios (Apodi) e Bruno Santos; Alesson (Diego Gonçalves) e Matheus Peixoto (Gabriel Novaes). Técnico: Emerson Ávila.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Gols: Maguinho (aos 28 do primeiro tempo); Pablo Maia (aos 11) e David (aos 45 do segundo tempo)

Cartões amarelos: Wellington Rato e Alan Franco (São Paulo); Diego, Lucas Halter, Bruno Santos e Felipe Bastos (Goiás).

Público: 45.429

Renda: R$ 2.214.024,00

Local: Morumbi (SP)