São Paulo 2 x 1 Corinthians: assista aos gols e melhores momentos da partida do Brasileirão

O torcedor do São Paulo continua comemorando. Depois de o time conquistar a inédita Copa do Brasil no último domingo e derrotar o Coritiba no meio da semana, a equipe tricolor venceu o Corinthians de virada, por 2 a 1, em clássico disputado neste sábado, no Morumbi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jonathan Calleri marcou duas vezes para os donos da casa, ainda no primeiro tempo, após Angel Romero abrir o placar ainda no início da partida. Assista abaixo aos gols e os melhores momentos da partida.