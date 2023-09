São Paulo 2 x 1 Coritiba: assista aos gols e melhores momentos da partida do Brasileirão

O São Paulo voltou a jogar no estádio do Morumbi após a conquista da Copa do Brasil e fez sua torcida fazer ainda mais festa. Na noite desta quarta-feira, o time paulista teve dois gols anulados por impedimento, mas venceu o Coritiba por 2 a 1. Controlando o ritmo desde o primeiro minuto, a equipe de Dorival Júnior marcou com Alan Franco e Luciano e quebrou a sequência de oito partidas sem vencer no Brasileirão. O gol paranaense foi de Slimani.