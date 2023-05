O São Paulo venceu mais uma e entrou no G-4 do Brasileirão. Jogando no Morumbi, o tricolor paulista bateu o Goiás de virada, por 2 a 1, e chegou ao 12º jogo de invencibilidade na temporada. O triunfo contou com os gols de Pablo Maia e do atacante David, que não jogava desde o dia 15 de abril, ambos na etapa final. Maguinho, no primeiro tempo, fez o dos visitantes. Já são 11 confrontos desde a chegada a chegada de Dorival Júnior ao São Paulo e o treinador ainda não sabe o que é derrota em 2023.