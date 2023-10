São Paulo 3 x 0 Grêmio: assista aos gols e melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

O São Paulo venceu o Grêmio por 3 a 0 neste sábado pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando no Morumbi, a equipe de Dorival Junior construiu o placar com gols de Michel Araújo, Pablo Maia e Luciano. O time da casa encerra sequência de dois jogos sem ganhar, enquanto os visitantes chegam a quatro partidas sem vitórias.