São Paulo 4 x 2 Vasco: assista aos melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

O São Paulo goleou o Vasco por 4 a 2 neste sábado, no Morumbi, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Em jogo movimentado, o tricolor paulista abriu 2 a 0 com Calleri e Rodrigo Nestor. A equipe carioca reagiu com gols de Cauan Barros e Matías Galarza, empatando a partida. O time de Dorival Júnior no entanto, guardou o melhor para o final e decretou a vitória com os tentos de Lucas Beraldo, aos 89 minutos, e Juan Santos da Silva, já nos acréscimos do segundo tempo. Acompanhe os melhores momentos do jogo: