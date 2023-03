São Paulo vende todos os 27.800 ingressos para jogo no Allianz Parque contra o Água Santa

O último classificado às semifinais do Paulistão será definido na noite desta segunda-feira, a partir das 20 horas, no Allianz Parque, em confronto entre São Paulo e Água Santa. E não há mais ingressos disponíveis. Nesta manhã, ainda eram negociadas cadeiras inferiores leste do estádio, mas o site de vendas mudou seu status para “esgotado”. Dos 27.800 ingressos à disposição da equipe, 25 mil já haviam sido vendidos no sábado, restando apenas as cadeiras ao valor de R$ 130 e somente com vendas online. Mas nem esses há mais.

As vendas aconteceram pelo site spfc.totalacesso.com. O clube informa que o acesso ao estádio do Palmeiras será feito apenas via QR Code. O torcedor, após efetuar a compra no site, teve de acessar “Meus Pedidos” para baixar o E-Ticket com QR Code. Ele pode apresentá-lo no celular ou levá-lo impresso às catracas do Allianz Parque, em todos os portões. O Palmeiras não disponibilizou sua carga máxima de entradas. No jogo de sábado, do Palmeiras com o São Bernardo, houve lotação de 39 mil torcedores.

Caso haja desistência de algum torcedor do São Paulo - por não efetuar o pagamento do ingresso reservado -, a venda dos ingressos remanescentes será por meio do mesmo site. A dica é que o torcedor interessado entre no site durante o dia.

Allianz Parque receberá o confronto entre São Paulo e Água Santa nesta segunda-feira. Foto: Carla Carniel/Reuters

A torcida do São Paulo ficará em sete setores da casa palmeirense, com as torcidas organizadas alocadas nas cadeiras inferiores do gol norte. Já a torcida visitante, com carga de 4,2 mil bilhetes, estará no gol Sul. Não se espera muitos torcedores do Água Santa. A partida define o adversário do Red Bull Bragantino nas semifinais do Paulistão.

Os visitantes ficarão na cadeira superior Sul e conseguirão adquirir seu bilhete nesta segunda-feira na bilheteria D, que fica na Rua Padre Antônio Tomás. Das 19h até 20h45, com pagamento com cartão de débito ou dinheiro. A polícia deixou a critérios dos comerciantes da região a abertura ou não de bares, lojas e lanchonetes nas imediações do Allianz Parque. A rua Palestra Itália estará fechada, como é comum em dias de partidas. A sede da Mancha e das outras torcidas do Palmeiras deverão baixar suas portas.